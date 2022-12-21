Altınekin'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

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KONYA (AA) - Konya'nın Altınekin ilçesine bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Koçaş Mahallesi'nde Mehmet Çakıoğlu'na ait müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.













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