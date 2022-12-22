Konya'da sahipsiz köpekler 8 koyunu telef etti

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KONYA (AA) - Konya'nın Altınekin ilçesinde sahipsiz köpekler koyunları telef etti.



Dedeler Mahallesi'nde bulunan sahipsiz köpekler, girdikleri çardakta küçükbaşlara saldırdı.



Olayda 8 koyunun telef olduğu öğrenildi.





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