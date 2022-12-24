Altınekin'de kanser taraması yapıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Altınekin ilçesinde kanser taraması yapıldı.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Altınekin'e gönderilen mobil kanser tarama aracı, Altınekin İlçe Devlet Hastanesi bahçesine bir hafta süreyle ücretsiz hizmet verildi.



Altınekin'de 141 rahim, 97 kolon ve 186 meme kanseri olmak üzere toplam 424 kanser taraması gerçekleştirildi.



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