Derbentte kar yağışı etkili oldu

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KONYA (AA) - Konya'nın Derbent ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

Gece başlayan kar yağışının ardından güne beyaz bir örtüyle uyanan ilçe halkı, yağış bereketinin mutluluğunu yaşadı.

Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Allah bereketli yağışlar nasip etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

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