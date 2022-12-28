Konya'da 13 litre sahte içki ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da 13 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu Devriye Ekipler Amirliği ile yürüttüğü operasyonda, bir otomobilde sahte içki sevk edildiği ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde durdurduğu araçta yaptığı aramalarda, 25 pet şişede 13 litre sahte içki ile 7 alkol kiti ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyete götürüldü.

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