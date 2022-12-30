Altınekin'de halk toplantısı yapıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Altınekin ilçesinde halk toplantısı gerçekleştirildi.



Kaymakam Yasin Mert başkanlığında Dedeler Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Muharrem Dere, kurum amirleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplantıda, sorunlar dile getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.