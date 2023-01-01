Konya'da devrilen cipteki 3 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Altınekin ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İ.G. yönetimindeki 42 PD 9910 plakalı cip, Toprakkale mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki E.K. ve S.G. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Konya ve Cihanbeyli'deki hastanelere kaldırıldı.

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