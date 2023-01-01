Güneysınır'a yapılacak kapalı pazar yeri ve düğün salonunun temeli atıldı

KONYA (AA) - Güneysınır'a yapılacak kapalı pazar yeri ve düğün salonunun temeli, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından atıldı.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, "Başkaları gibi sadece laf üretmiyoruz. Sadece bu iki hizmet 20 milyon lira. 1960'lı yıllarda Güneysınır, adeta bir köydü. Şimdi ise sıcak asfaltıyla, şehir konağıyla çok gelişti. Siz destek vermeseydiniz biz yapamazdık. Aynı desteği Allah'ın izniyle 2023'te de Cumburbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na vereceksiniz. Siz desteğe biz hizmete devam edeceğiz." dedi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyükşehir yasasıyla ilçelerin eksiklerini gidermek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Şimdiye kadar Güneysınır ilçesine 119 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Özellikle bu yıl altyapı konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Mahalle yollarımızı yaptık ve ilçe merkezimizi sıcak asfaltla buluşturduk. İnşallah Karasınır'da da eksik yerleri tamamlayarak Güneysınırı'mızı ilçe standartlarımızın en yükseği haline getirmeye çaba sarf ediyoruz. Bugün pazar yeri ve düğün salonunun temelini atıyoruz. Öncesinde yaptığımız şehir konağı ilçemize hizmet veriyor. Üçüncüsü ve en önemlisi de burada yaşayan insanlarımızın gelirinin artırılması. Onun için tarımsal destek konusunda çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Güneysınır'da 1 milyon 900 bin lavanta fidesi dağıttık. Lavantanın burada ekonomik bir değer oluşturmasına çalışıyoruz. Ayrıca sadece bu yıl ilçemize 6 milyon liranın üzerinde tarımsal destekte bulunduk. İnşallah tüm bu yapılanlarla birlikte burada yaşayan insanlarımızın gelirlerinin artacağına inanıyoruz."



Konuşmaların ardından Güneysınır Kapalı Pazar Yeri ve düğün salonunun temeli dualarla atıldı.









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