Konya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Altınekin ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Bayram Çınar idaresindeki 42 AFA 548 plakalı tır, gizli buzlanma ve sisin etkili olduğu Merkez Ölmez Mahallesi çevre yolunda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Çınar, Altınekin İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kapanan yol kısa sürede trafiğe açıldı.













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