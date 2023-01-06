Altınekin'de öğrencilere diyabet eğitimi verildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Altınekin ilçesinde öğrencilere diyabet eğitimi verildi.

Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu'nda düzenlenen eğitimde Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu doktoru Aziz Tütüncü öğrencileri bilgilendirdi.

Eğitimlerin amacı hakkında bilgi veren Tütüncü, şunları kaydetti:

"Amacımız diyabetli öğrencilere diyabet konusunda eğitim vermekten ziyade, tüm okullarda diyabet ve diyabetin ilişkili olduğu obezite, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi hakkında farkındalık yaratmak. Diyabetli öğrencilerin diğer sağlıklı çocuklardan ayrıştırmamak gerekir. Düzenli beslenmenin önemini, beslenme ve sağlıksız gıdalardan uzak durulması gerektiğini anlatıyoruz. Okullardaki eğitimlerimiz devam edecek."

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