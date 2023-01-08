Konya'da "Tarihi Ahşap Camilerde Risk Yönetimi Çalıştayı" yapıldı

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KONYA (AA) - Konya'da vakıf eserlerini yangın ve deprem gibi doğal afetlerden koruma tedbirlerini değerlendirme amacıyla Tarihi Ahşap Camilerde Risk Yönetimi Çalıştayı düzenlendi.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Mimarlar Odası iş birliğiyle Sahip Ata Vakıf Müzesi'nde düzenlenen çalıştayda içlerinde Meram Tavus Baba Camisi, UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde de yer alan Eşrefoğlu Cami, Seydişehir Seyit Harun Veli Camisi, Bozkır Asarlık Cami, Sille Ak Cami, Doğanhisar Ulu Cami Hüyük Çavuş Camisi'nin de olduğu 130 ahşap vakıf eserini koruyucu tedbirler konuşuldu.

Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, çalıştayın bir raporla sonuçlanacağını ve raporun yetkililere ulaştırılacağını belirtti.

Ata yadigarı eserleri gelecek nesillere ulaştırmak istediklerini dile getiren Osmanlı, "Eşrefoğlu Camimizin özelinde tarihi ahşap camilerimizin farkındalığını bu çalışmalarla ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu açıdan özellikle Konya olarak önemli eserlere sahibiz." dedi.

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı da projeye ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını vurguşayarak, "Bu tür eserlerin gelecek dönemlere taşınması veya kültür varlıklarının korunması konusunda hep beraber mücadele vermemiz gerekiyor. Böyle projelerle alakalı hem ajans olarak hem şahıs olarak elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Doç. Dr. Armağan Güleç Korumaz da yaptığı konuşmada eserleri doğal afetlerden koruma konusunda önlemleri değerlendirdiklerini ve bilimsel çözüm önerilerini ortaya koyduklarını söyledi.





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