Derebucak'ta mevsimin ilk karı yağdı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesi, mevsimin ilk karıyla beyaz örtüyle kaplandı.

İlçede sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yaklaşık 10 santimetre kar kalınlığına ulaşılan ilçede, güzel görüntüler oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.