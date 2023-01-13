Altınekin'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

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KONYA (AA) - Konya'nın Altınekin ilçesinde kan bağışı etkinliği yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi iş birliğiyle Dedeler İmam Hatip Ortaokulu'nda "Okulumda 'KANpanya Var" sloganıyla kan bağışı için stantlar kuruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Susam, yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin devamı için kan bağışının büyük önem taşıdığını belirtti.

Kan bağışında bulunmanın bir insanın hayatını kurtarmakla eş değer olduğunu aktaran Susam,"Eğitim camiasının bu tür kampanyalara karşı her zaman duyarlı olduğunu ve destek verdiğini belirtmek isterim. Gerçekleşen bu tür etkinliklerle bizler bir taraftan öğrencilerimize kan bağışının önemini anlatırken diğer taraftan velilerimizi kan bağışı için okullarımıza davet ediyoruz. Burada kan bağışı kampanyasına destek veren ve görev alan herkese teşekkür ediyorum."ifadesini kullandı.

Kampanya çerçevesinde 23 ünite kan bağışı toplandığı öğrenildi.

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