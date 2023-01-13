Altınekin'de "Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi" semineri verildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Altınekin ilçesinde okul personeline "Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi" semineri gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karatay Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğinde kentteki okul çalışanlarına yönelik çevrim içi seminer düzenlendi.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı Ramazan Çetin, tarafından verilen seminerde öfkeye hakim olma ve stresten uzak durma yöntemleri anlatıldı.





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