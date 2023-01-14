Derbent'te "Hz. Peygamber ve Sevgi Medeniyeti" konferansı yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya’nın Derbent ilçesinde "Hz. Peygamber ve Sevgi Medeniyeti" konulu konferans gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Derbent Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği şehir konferansları kapsamında düzenlenen etkinlikte Kültür Merkezi'nde ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, vatandaşlarla buluştu.

Karataş, konferansta, sevginin ve selamlaşmanın önemini anlatarak, "Biri aranızda selamı yayın diğeri de bol bol ikramda bulunun sevgiyi bunlar çoğaltır, düşmanlığı azaltır. Sevgi masrafsız bir sadakadır."ifadesini kullandı.

Konferansın ardından Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Karataş'a hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.