Derbent'te "Hz. Peygamber ve Sevgi Medeniyeti" konferansı yapıldı

KONYA (AA) - Konya’nın Derbent ilçesinde "Hz. Peygamber ve Sevgi Medeniyeti" konulu konferans gerçekleştirildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Derbent Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği şehir konferansları kapsamında düzenlenen etkinlikte Kültür Merkezi'nde ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, vatandaşlarla buluştu.
Karataş, konferansta, sevginin ve selamlaşmanın önemini anlatarak, "Biri aranızda selamı yayın diğeri de bol bol ikramda bulunun sevgiyi bunlar çoğaltır, düşmanlığı azaltır. Sevgi masrafsız bir sadakadır."ifadesini kullandı.
Konferansın ardından Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Karataş'a hediye takdim etti.