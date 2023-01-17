Derbent'te sulama projesi ihalesi tamamlandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) – Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Değiş-Tekke Gölet ve Sulama projesinin ihalesinin tamamlandığını belirtti.



Ayten, yaptığı yazılı açıklamada, ihalenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile onaylandığını ifade etti.



Yaklaşık 70 milyon lira bedeli olan ve 123 hektar sulama kapasitesine sahip göletin hayırlı olması temennisinde bulunan Ayten, şunları kaydetti:



"Amacımız bölgemizdeki sulanabilir tarım arazilerinin oranını artırmak ve ilçe ekonomisini kalkındırmaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi'ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta'ya, AK Parti İl Başkanımız Hasan Angı'ya, milletvekillerimiz Gülay Samancı ve Halil Etyemez'e, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, DSİ Bölge Müdürümüz Mehmet Ekici'ye katkı ve desteklerinden dolayı şahsım ve hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.