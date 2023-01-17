Altınekin'de okul servis araçları denetlendi

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KONYA (AA) - Konya'nın Altınekin ilçesinde okul servis araçları ve sürücüler denetlendi.

Cihanbeyli Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ile Altınekin İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, taşımalı eğitim çerçevesinde öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gitmeleri için, 25 araç ve sürücüsü denetlenerek eksikleri kontrol edildi.

Bir sürücüye ehliyetinin süresi geçmesi, bir araca da özel izin belgesi olmadığı için cezai işlem uygulandı.

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