Gembos'tan akan sulardan elektrik üretilecek

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KONYA (AA) - Derebucak ilçesindeki Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'nda biriken suları Beyşehir Gölü ile buluşturan Gembos Derivasyon Kanalı üzerinde elektrik üretimi yapılacak Akça HES tesisinin inşaatı tamamlandı.

Kanalın geçtiği Beyşehir ilçesi Akçabelen Mahallesi'nde kurulan tesis ve kanal üzerinde oluşturulan yatay şelaleyle Beyşehir Gölü'ne akan suyun gücünden istifade edilerek elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor.

Devlet Su İşleri 4.Bölge Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kanaldan akan suların enerjiyle buluşacağı belirtilerek, "Akça HES'te sona gelindi. Akça HES 6,55 megavat kurulu güce sahip ve yaklaşık 10 bin hanenin elektriğini karşılayacak. Derebucak Barajı iletim hattı üzerinde ve Beyşehir'in Akçabelen Mahallesi sınırlarında bulunan tesiste çalışmalar tamamlanmış olup, iş kabul aşamasındadır." ifadesini kullandı.

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