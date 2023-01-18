Altınekin’de şiir dinletisi düzenlendi

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KONYA (AA) - Konya'nın Altınekin ilçesinde Dursun Ali Erzincanlı ile "Şiir Dinletisi" etkinliği yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde düzenlediği Şehir Konferansları çerçevesinde yapılan programa ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterildi.

Dursun Ali Erzincanlı tarafından okunan naatlar ile vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, Erzincanlı aralarında, Adın Geçer, 40 yaşındasın ve Bedir isimli şiirlerin de yer aldığı şiirlerini okudu.

Konferans sonunda Belediye Başkanı Muharrem Dere ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersoy tarafından Erzincanlı'ya günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.

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