Konya'da Dursun Ali Erzincanlı ve Hayati İnanç Şehir Konferansları'na konuk oldu

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde düzenlediği "Şehir Konferansları" devam ediyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Şehir Konferansları'nın ilçelerde Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlendiği belirtildi.
Etkinlik çerçevesinde farklı isimlerin vatandaşlarla bir araya geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ocak etkinliklerinde bu hafta Dursun Ali Erzincanlı Cihanbeyli, Çumra, Güneysınır ve Altınekin'de Konyalılarla buluştu. Bu haftaki bir diğer konuk ise Hayati İnanç oldu. 'Hayata Şiirden Bakmak' başlığıyla Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde sevenleriyle bir araya gelen İnanç, yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programlara katılan vatandaşlar ise Şehir Konferansları'nın ilçelerde düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti."
Açıklamada, aile danışmanı ve yazar Ferhat Aslan'ın 22 Ocak'ta Bozkır ve Hadim'de, eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya'nın 26 Ocak'ta Yunak ve Çeltik, 27 Ocak'ta ise Doğanhisar ve Hüyük'te sevenleriyle bir araya geleceği bildirildi.