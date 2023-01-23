Derebucak'ta kışlara sıcak yuva

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KONYA (AA) - Derebucak ilçesinde okul bahçelerindeki ağaçlara asılması için idarecilere ahşap kuş yuvaları dağıtıldı.



Derebucak İlçe Kaymakamı Ömer Levent Türk, makamında ilçede bulunan okulların idarecilerini kabul etti.

Kaymakam Türk, okul idarecilerine okul bahçelerinde bulunan ağaçlara asılması amacıyla yaptırılan kuş yuvalarını teslim etti.

Türk, yaptığı konuşmada, tüm canlıların yaşam hakkını gözetmek gerektiğini, bu kapsamda onların da barınmaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Hayvanlar çoğaldıkça doğa da şenlenecektir. Öğrencilerimize doğa ve hayvan sevgisini aşılamak ve kuşlara yuva olması için bu ahşap yuvaları sizlere dağıtıyoruz. Bu yuvaları okulların bahçelerindeki ağaçlarımıza asarak kuşlara sıcak birer yuva olmasını sağlayalım." ifadelerine yer verdi.

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