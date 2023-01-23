Aracını sıkıştırdığı husumetlisinin ölümüne neden olan sanığın yargılanması sürüyor

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KONYA (AA) - Konya'da husumetlisinin aracını sıkıştırmasıyla, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına yol açtığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa K. ile müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanık, olay günü maktulün aracını sıkıştırmadığını öne sürdü, üzerine atılı suçlamayı reddetti.

Duruşmada tanıklar dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Derbent ilçesinde Bünyamin Öz (38) idaresindeki 42 AAD 039 plakalı otomobil, 30 Mayıs'ta Değiş Mahallesi'nde, iddiaya göre Mustafa K. (51) idaresindeki otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak devrilmişti. Öz, kaza yerinde hayatını kaybetmiş, araçtaki eşi Emine Öz (37) ile 3 çocuğu yaralanmıştı.

Kazanın, hayatını kaybeden Öz'ün seyir halindeyken cep telefonundan sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada meydana geldiği ortaya çıkmıştı.

Mustafa K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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