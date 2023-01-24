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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan tünelde geri sayım başladı

AA

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan tünelde geri sayım başladı

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Antalya ile Konya arasında yapımında sona gelinen ve 4 dakikada İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak Demirkapı Tüneli, mayısta açılıyor.

Antalya-Manavgat Ayrımı-Taşağıl-Derebucak Yolu güzergahında inşa edilen 5 kilometre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli ve tünelle birlikte 67 kilometre uzunluğundaki yol, Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayacak.

Konya-Beyşehir-Derebucak-Gembos güzergahında seyahat edenler, doğal güzelliğiyle bilinen Gembos ve Eynif ovalarından geçerek, tünel ile Antalya'ya erişecek.

- Anlık hava değişimi kısa sürede hissedilecek

Akdeniz ile İç Anadolu'yu ayıran dağların karla kaplı kuzey yamacından 4 dakikada güney yamacına geçip yeşil dokuyu görenler, kısa sürede karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişe şahit olacak.

Konya tarafında yağmur veya kar varken, Akdağ'ın diğer yamacında ise güneşli ve sıcak hava olabiliyor. Trafiğe açıldığında 80 kilometre hızla 4 dakikada geçilecek tüneli kullananlar kısa sürede iklim farklılığını hissedecek.

Çift tüplü inşa edilen tünel, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek güzergah, Antalya-Konya arasındaki mesafeyi 30 kilometre daha kısaltacak.

Tünel ile yılda zamandan ve akaryakıttan toplam 34 milyon lira tasarruf sağlayacak.

Yol, turizmin yanı sıra ticari ürünlerin iç ve dış pazarlara ulaşmasına da katkı sağlayacak.

- Adını Akdağ'ın zirvesindeki tarihi geçitten alıyor

Demirkapı Tüneli, adını Akdağ'ın zirvesindeki, geçmişte kervanların kullandığı "Demirkapı" geçidinden alıyor. Güzergahta, Roma dönemine ait yaklaşık 4 kilometrelik döşeme yol ve geçit, mil taşı ve sunaklar yer alıyor. Yaklaşık 1800 metre yüksekten vadiye inen kıvrımlı döşeme yol, bozulmamış mimarisiyle dikkat çekiyor.

Ayrıca, antik döşeme yolun paraleline, tehlikeli madde taşıyan araçların geçişi için yapılan 12 kilometrelik servis yolu da tarihi "Demirkapı" geçidine yeniden hayat verecek.

- Bu yoldan geçenler yılkı atlarını da görebilecek

Öte yandan bu güzergahı kullananlar, Torosların sunduğu doğa güzelliklerini ve Eynif Ovası'ndaki yılkı atlarını da görme fırsatı bulacak.

Demirkapı Tüneli üzerindeki Konya-Antalya kara yolunun ikiye böldüğü Eynif Ovası'nda, atları sürüler halinde görmek mümkün. Yolun bu bölümünde mola verecekler, ovanın zengin olanaklarından istifade eden atları izleyebilecek.

- Mayısta açılıyor

Karayolları 13. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen, AA muhabirine, mevcut Seydişehir-Akseki güzergahına göre projenin, Konya-Antalya arasını 30 kilometre kısaltacağını söyledi.

Tünelin, İç Anadolu ikliminden Antalya'nın sahil havasına geçişine kısa sürede imkan sağladığın anlatan Gülşen, "4 dakika içinde vatandaşlarımız karasal iklimden Akdeniz iklimine ulaşıyor. Bu yolun Demirkapı Geçidi'nde vatandaşlarımız bin metre rakımının altında seyahat imkanına kavuşacak. Yakıttan ve zamandan da tasarruf sağlayacak. Yol ve tünel yapım çalışmaları tamamlandı. Aydınlatma ve havalandırma işlerine başladık. Mayıs ayında tüneli hizmete açacağız." diye konuştu.

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