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Derbent'te "şivlilik" heyecanı

AA

Derbent'te "şivlilik" heyecanı

KONYA (AA) - Konya'nın Derbent ilçesinde çocuklar, kapı kapı dolaşarak şekerleme topladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklara çıkan çocuklar, gruplar halinde komşularından "şivlilik" şekerlemeleri topladı.

Daha sonra Derbent Belediyesi binasına gelen çocuklar Belediye Başkanı Hüseyin Ayten'i ziyaret etti.

Ayten, ziyaretine gelen çocuklara çeşitli şekerleme ve hediyeler verdi.


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