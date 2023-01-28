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KONYA (AA) - Derbent ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Derbent Belediyesi ekiplerince sabahın ilk saatlerinden itibaren ilçe merkezi ve mahallelerinde yol temizleme çalışması yapıldı.



Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Aladağ Kayak Merkezine herkesi beklediklerini kaydetti.







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