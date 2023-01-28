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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Derbent ilçesinde kar yağışı etkili oldu

AA

Derbent ilçesinde kar yağışı etkili oldu

KONYA (AA) - Derbent ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Derbent Belediyesi ekiplerince sabahın ilk saatlerinden itibaren ilçe merkezi ve mahallelerinde yol temizleme çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Aladağ Kayak Merkezine herkesi beklediklerini kaydetti.


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