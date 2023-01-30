Karaman'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi toprağa verildi

KONYA (AA) - Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi, memleketleri Konya'nın Güneysınır ilçesinde defnedildi.
Kazada hayatını kaybeden Yusuf Işık ve akrabası Furkan Işık'ın cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alınarak, memleketleri Konya'nın Güneysınır ilçesinde getirildi.
İki gencin cenazesi, ilçeye bağlı Güneybağ Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yusuf Işık (24) yönetimindeki 42 ATB 54 plakalı otomobil, dün Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde şarampole devrilmiş, sürücü Işık olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçtaki Yavuz Çeçen (27) ve Furkan Işık (18) hastaneye kaldırılmış.
Yaralılardan Furkan Işık, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.