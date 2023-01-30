Karaman'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi toprağa verildi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi, memleketleri Konya'nın Güneysınır ilçesinde defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Yusuf Işık ve akrabası Furkan Işık'ın cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alınarak, memleketleri Konya'nın Güneysınır ilçesinde getirildi.



İki gencin cenazesi, ilçeye bağlı Güneybağ Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yusuf Işık (24) yönetimindeki 42 ATB 54 plakalı otomobil, dün Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde şarampole devrilmiş, sürücü Işık olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçtaki Yavuz Çeçen (27) ve Furkan Işık (18) hastaneye kaldırılmış.

Yaralılardan Furkan Işık, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.