Derebucak'ta metruk binalar yıkılıyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde metruk yapıların yıkımı sürüyor.

İlçede atıl vaziyette bulunan ve tehlike arz eden binalar tespit edilerek yıkımı gerçekleştiriliyor.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, ilçede bu kapsamda bir eski yapının daha yıkımının tamamlandığını belirterek, ardından alanda temizlik çalışması yaptıklarını belirtti.

Kısa, ilçede bugüne kadar çok sayıda metruk bina yıkımı gerçekleştirdiklerini, bundan sonra da bu çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.









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