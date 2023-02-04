Konya'da taraflar Mehmetçik Vakfına bağış şartıyla uzlaştı

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KONYA (AA) - Konya'da hırsızlık mağduru A.C, şikayetçi olduğu iki şüpheliyi Mehmetçik Vakfına 1000 lira bağış yapması şartıyla affetti.

A.C'nin, suça sürüklenen çocuklar Ğ.M. ve H.M'den hırsızlık suçundan şikayetçi olması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Uzlaştırma Bürosuna sevk etti.

A.C, yapılan görüşmenin ardından şüpheli Ğ.M. ve H.M'den Mehmetçik Vakfına 1000 lira bağış yapması karşılında şikayetçi olmayacağını belirtti.

Talebi kabul eden şüphelilerle A.C. arasında anlaşma sağlandı.





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