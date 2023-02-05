Konya Büyükşehir Belediyesi, filosuna 20 yeni otobüs kattı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplu ulaşım hizmetlerini güçlendirmek için Büyükşehir Belediyesi filosuna 20 yeni otobüs kazandırdıklarını bildirdi.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin en büyük coğrafyasında ve nüfus olarak altıncı büyük şehrinde toplu ulaşım hizmetlerinin en öncelikli hedeflerinden birisi olduğunu belirtti.

Toplu ulaşımda her geçen gün daha iyiye gitmeyi amaçladıklarını aktaran Altay, "Hedefimiz Türkiye'nin en ucuz ulaşımını sağlamak. Şu an itibariyle fiyat politikamızla büyükşehirler arasındaki en ucuz toplu ulaşımı sağlıyoruz. Coğrafyanın büyüklüğüne rağmen bu konuda kararlılığımıza devam edeceğiz. Çünkü vatandaşımıza toplu ulaşım ücretleriyle ciddi bir aylık destekte bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıllardan itibaren ucuz fiyat politikamıza inşallah bundan sonra da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ucuz toplu ulaşım hizmetinin yanında bir taraftan da toplu ulaşım filosunu güçlendirmekle ilgili çalıştıklarını dile getiren Altay, "2022 Haziran ayından itibaren filomuza 107 yeni otobüs kazandırmıştık. 407 milyon öz kaynakla aldığımız otobüslerimiz şu anda şehrimizde hizmet üretiyorlar. Bugün itibariyle 20 yeni otobüsü daha hizmete sunuyoruz. 63 milyon bedelle otobüslerimizin finansmanını sağlamış olduk. Böylece toplamda 127 otobüs ve 470 milyon liralık bir satın almayı sağlamış olduk. Vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde toplu ulaşımı kullanmalarını arzu ediyoruz. Büyükşehirlerin en büyük problemi trafik. Trafiği çözmenin yolu da insanların toplu ulaşımı kullanabilmeleri. Onun için bunun hem ucuz hem de konforlu olması lazım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hem ucuz hem de konforlu ulaşım için büyük bir gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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