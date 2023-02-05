GÜNCELLEME - Konya'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

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KONYA (AA) - Konya'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, hava şartlarının oluşturduğu risklere karşı önleyici tedbir olarak il genelinde yarın okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 6 Şubat Pazartesi günü merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde eğitim-öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmesine, hamile ve engelli kamu görevlilerinin bir gün idari izinli olmalarına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

- Konya'nın 28 ilçesinde de eğitime ara verildi

Konya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 ilçedeki okullarda eğitime bir gün ara verilirken bir ilçede iki gün tatil edildi.

Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle; Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde okulların bir gün (6 Şubat Pazartesi), Derebucak ilçesinde ise iki gün tatil edildiği duyuruldu.

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtildi.





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