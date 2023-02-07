Uşak'a gitmek için yola çıkan depremzede aile Konya'da yolda kaldı

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KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle İskenderun'dan yola çıkan ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Konya'nın Derbent ilçesinde yolda kalan aile belediye ekiplerince kurtarıldı.

Evleri kullanamaz hale gelen İbrahim İlbeyli, 31 ADN 705 plakalı otomobiliyle böbrek hastası olan eşi ve çocuğu ile Uşak'taki oğlunun yanına gitmek için yola çıktı.

Beyşehir-Derbent bağlantı yolunda kar nedeniyle mahsur kalan İbrahim İlbeyli ve ailesi Derbent Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Güney Mahallesi Muhtarı Mehmet Afacan, İlbeyli ailesinin ihtiyaçlarını giderdi.

İbrahim İlbeyli'nin eşinin acil olarak diyalize girmesi gerektiğini söylemesi üzerine Derbent Kaymakamı Nurullah Kaya, Beyşehir Kaymakamlığı ile Beyşehir Devlet Hastanesinden diyaliz için acil yer ayarlanması talebiyle görüştü.

Derbent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İlbeyli ailesinin yolda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için Derbent-Beyşehir bağlantı yoluna kadar araca refakat etti.

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