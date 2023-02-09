Depremde hayatını kaybedenlerin cenazeleri Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da defnedildi

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KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 11 kişinin cenazesi, memleketleri Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Hatay'da depremde yıkılan evin enkazından çıkarılan öğretmen Musa ile 2 yaşındaki kızı Defne Sarıhan'ın cenazeleri, yakınları tarafından Beyşehir Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Sarıhan ailesinin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Baba ve kızının cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Beyşehir İlçe Mezarlığında toprağa verildi.

Konya'da bir firmada pazarlamacı olarak çalışan ve Hatay'daki depremde yaşamını yitiren Mevlüt Ünsal'ın (25) cenazesi de Güneysınır ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

- Aksaray, Karaman, Afyonkarahisar

Hatay'da yıkılan otelin enkazında yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Vural Kumtepe'nin cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Kumtepe'nin, Türk bayrağına sarılı naaşı, merkeze bağlı Nurgöz Köyü camisine getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Kumtepe'nin naaşı, köy kabristanlığına defnedildi.

Adıyaman'da oturdukları binanın yıkılmasıyla hayatını kaybeden Nurcan (47), kızları Fatma Nur (20), Nimet (18) ve Emine Güler'in (12) cenazesi, Somuncu Baba Cami ve Külliyesi'nde kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hatay'da hayatını kaybeden öğretmen Uğuz Yılmaz ve Adıyaman'ın Elbistan ilçesinde yaşamını yitiren hakim Şeda Korkmaz'ın cenazeleri, Karaman'ın Ermenek ilçesinde defnedildi.

Kahramanmaraş'ta yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mutlu Koçdemir'in (23) cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan namazın ardından Koçdemir'in cenazesi, belde mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Koçdemir ailesinin yanı sıra, Dinar Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Nihat Sarı, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.



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