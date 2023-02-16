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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'dan depremzedelere destekler ve yardımlar devam ediyor

AA

Konya'dan depremzedelere destekler ve yardımlar devam ediyor

KONYA (AA) - Konya'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım ve destek çalışmaları devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe milli eğitim müdürlükleriyle okul ve kurum müdürlükleri organizasyonunda toplanan, üretilen çeşitli malzemelerin, depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi.

Çalışmaların, zor günlerin daha kolay atlatılmasına bir parça da olsa katkı sunması amacıyla yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Selçuklu, Altınekin, Kadınhanı ve Bozkır halk eğitimi merkezleri, Konya Olgunlaşma Enstitüsü, Selçuklu Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ereğli Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde uyku tulumu, ayakkabı, battaniye, eşofman takımı, çorap, yetişkin ve çocuk kabanları, iç çamaşırı, polar, boyunluk, atkı, bere, boya ve defter gibi bu süreçte ihtiyaç duyulan ürünlerin üretimi yapılıyor. Üretilen ürünlerin ilki, depremzede vatandaşlarımıza koordineli şekilde ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi."

- Otogarda çorba ikramı

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyeye ait mobil ikram araçlarıyla Konya Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gelen veya yolculuk saatini bekleyen depremzedelerle, vatandaşlara çorba ikramında bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak imkanlar dahilinde bölgenin ve depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kılca, belediyenin 50 araç ve 162 personeliyle Hatay'da yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgede tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayarak, "Konya her zaman olduğu gibi bugün de kendine yakışanı yapıyor. Tüm imkanlarıyla, kurumlarıyla, yöneticileriyle ve vatandaşlarıyla Hatay'ın yanında. Gün birlik olma ve dayanışma günü. Bölgemizdeki tüm depremzedelere yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz." ifadesini kullandı.

- Hatay'daki mevcut su şebekesi ve ana isale hatlarındaki çalışmalar sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle Hatay'da 738 araç, 2 bin 692 personelle konteyner kent yapımı, arama kurtarma, su temini, mobil mutfak, ekmek fırını, mobil haberleşme gibi alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ana isale hattındaki arızaları anında giderdiklerini bildirdi.

Kentin altyapısını elden geçirip, eksiklerini giderdiklerini, hayatın normal akışına dönmesi için canla başla çalıştıklarını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Alanında uzman teknik ekibimiz ve belediyecilik hizmetlerinde edindiğimiz tecrübeyle tüm zorluklara rağmen adım adım Hatay'ı suyla buluşturuyoruz. KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, sahada altyapı kapsamına giren tüm hizmetleri yeniden işlevsel hale getirmeye çalışıyor. İçme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını gerek tankerlerle gerekse çeşmeler oluşturarak çözdük. Hatay HATSU'nun altyapı bilgilerini KOSKİCBS'ye entegre ettik. İçme suyu temini, su ve kanal arıza, bakım onarımla mekanik elektrik gibi farklı alanlarda uzmanlık gerektiren hizmetler, ilgili ekiplerimiz kontrolünde yürütülüyor. Ekiplerimiz, kayıp şebeke vanalarını bulup aktif hale getiriyor. Eskimiş, zarar görmüş boruları yenileriyle değiştiriyor."

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