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Depreme Hatay'da yakalanan çiftin nikahı Konya'da kıyıldı

AA

Depreme Hatay'da yakalanan çiftin nikahı Konya'da kıyıldı

KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Konya'nın Emirgazi ilçesine gelen Bedirhan Halük (29) ve Fatma Gülcü (22), burada dünyaevine girdi.

Afet sonrası Emirgazi'ye gelen Bedirhan Halük ve Fatma Gülcü, Emirgazi Belediyesi'ne nikah başvurusunda bulundu.

Evrakların tamamlanmasının ardından çiftin nikahını Belediye Başkanı Nurişen Koçak tarafından kıyıldı.

Depremzede vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olduklarını belirten Koçak, "Bu kadar hüzünlü ve üzücü günlerin ardından insanların mutlu günlerine tanıklık etmek, resmi nikahlarını kıymak beni fazlasıyla memnun etmiştir. İlçemize gelen ve gelecek olan bütün depremzede vatandaşlarımıza kapımız ardına kadar açıktır." dedi.

Bedirhan Halük de "Depremde zor anlar yaşadık ama hayat devam ediyor. Hatay'da kıyacağımız nikah Emirgazi'ye nasip oldu. Emirgazi halkı çok iyi insanlar her koşulda yardımcı oluyorlar, herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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