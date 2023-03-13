Konya'dan kısa kısa

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KONYA (AA) - Derbent ilçesinde gece başlayan kar yağışı vatandaşları sevindirdi.



Aralıksız yağan yağmur sonrası derelerde ve barajlarda su seviyesinin artması çiftçilerinin yüzünü güldürdü.

İlçe merkeziyle Konya bağlantı yollarında sabah saatlerinde Derbent Belediyesi ekiplerince kar küremesi yapıldı.



- Beyşehir'de leylekler vadisinin konukları geldi

Beyşehir ilçesinde, baharın müjdecisi olan leylekler ilkbahar mevsimiyle Yeşildağ Mahallesi'ndeki vadiye gelmeye başladı.

Doğa fotoğrafçısı Selman Sayın, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç, dört yuvada 7 leylek görerek fotoğraflama imkanı bulduğunu söyledi.



- CHP Yunak Başkanlığına Çoban, atandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yunak İlçe Başkanlığına Ömer Faruk Çoban atandı.

Hüseyin Parlaker'in sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılması sonucu Çoban atandı.

Çoban, yaptığı açıklamada, "CHP olarak ülkenin ve milletin geleceğini aydınlatmak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

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