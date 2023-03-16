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Tahıl koridoru gıda güvenliği açısından önemli rol üstleniyor

AA

Tahıl koridoru gıda güvenliği açısından önemli rol üstleniyor

KONYA (AA) - HAVVA DEREAĞZI - Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, "tahıl koridoru" sayesinde dünyadaki gıda güvenliğinin koruma altında olduğunu söyledi.

Taşpınar, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde İstanbul merkezli müzakereler sonucu, 22 Temmuz 2022'de "tahıl koridoru" mutabakatının imzalandığını, anlaşmanın dünya için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının, iki ülkenin birçok temel gıda maddesinin küresel tedarikçisi olmaları nedeniyle dünyada gıda krizi yarattığını vurgulayan Taşpınar, "Cumhurbaşkanımız aracılığıyla Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan toplantılar neticesinde 'tahıl koridoru' 4 ay devam etti. Daha sonraki uzatma süresinde yine Türkiye devreye girdi, 4 ay daha uzatıldı. 8 aylık süreç kazasız belasız tamamlanmış oldu."diye konuştu.

Taşpınar, uzatma süresi sona eren Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ilk haline uygun olarak 120 gün daha uzatılması düşüncesiyle yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanması temennisinde bulundu.

- Anlaşma dünyadaki gıda güvenliği açısından önemli

Anlaşmanın süresiz uzatılmasının en doğru karar olacağına dikkati çeken Taşpınar, şöyle devam etti:

"Rusya dünya genelinde önemli bir azotlu gübre üreticisi. Rusya'nın gübresinin de yine bu koridor vasıtasıyla dünyaya arzının sağlanması halinde gübre fiyatlarında da önemli ölçüde bir düşüş yaşanacak. Böylelikle sadece tahıl fiyatının belirli seviyede kalmasından ziyade genel manada gıda güvenliği sağlanmış olacak. Tahıl temini uzun yıllar belirli fiyatlarda belirli artışlarla devam etmiş olacak."

- Tahıl Koridoru Anlaşması sayesinde buğday fiyatları düştü

Taşpınar, "tahıl koridoru"nun fiyat seviyesini de gerilettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz sayesinde gerçekleştirilen 'tahıl koridoru' ile buğday fiyatları 450 dolar seviyesinden 300 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş dünya bazında genel manada gıda güvenliği açısından çok önemli. Koridorun tamamen kapatılması durumunda ister istemez buğday fiyatlarında diğer tahıl gruplarında mutlaka önemli artışlar gerçekleşecektir. Çünkü dünya ticaretinin yüzde 30'luk kısmı Rusya ve Ukrayna tarafından sağlanıyordu."

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