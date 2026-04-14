        Konya'da öğrencilerin faydalanacağı eğitim kompleksinin temeli atıldı

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Gödene Mahallesi'ne kazandırılacak Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) ve kütüphane binasının temeli atıldı.

        Giriş: 14.04.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde temel atma programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla şehri imar ederken bir taraftan da nesli ihya edecek projeler üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Merkezde 13, kırsalda 9 olmak üzere 22 Bilgehane'de şu anda 12 bin 500 öğrencinin hizmet aldığını belirten Altay, "120 binden fazla çocuğumuz buralarda eğitimde bulundu. 2021 yılında Lise Medeniyet Akademileri'ni oluşturduk ve şu anda 8 binada 3 bin 300'e yakın öğrencimiz hizmet alıyor. Bugüne kadar 43 bin çocuğumuz Lise Medeniyet Akademileri'nden faydalandı. Yani biz hiç yıkmaya uğraşmadık. Hep üstüne koymaya, yenilikler oluşturmaya, eksikleri tamamlamaya, aldığımız bayrağı daha yukarıya taşıma gayreti içerisinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

        Temeli atılan yapının Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi ve kütüphaneden oluşan kompleks bir yapı olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:


        "8 bin metrekarelik alanda 200 milyon liralık bir maliyetle inşallah bahar aylarında tamamlayarak bu tesisi açmayı ve buradaki çocukların hayatına dokunmayı arzu ediyoruz. İnşallah bu binamız tamamlandığında özellikle bu bölgedeki çocuklarımızla ilgili çok önemli bir merkez haline gelecek. Ortaöğretim ve lisedeki çocuklarımız Lise Medeniyet Akademi'mizden ve Bilgehane'mizden faydalanırken, kütüphanemizden de her yaş grubunda çocuğumuz nitelikli bir alanda ders çalışma imkanına kavuşmuş olacak."

        Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da çocukların ve gençlerin kullanacağı bir mekanın Büyükşehir Belediyesi'nin eliyle yapılmış olacağına değinerek, "Bugüne kadar yaptığımız işlerin tamamında ya yanımızda ya arkamızda ya da muhakkak maddi veya manevi desteğiyle yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Programda AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti Konya milletvekilleri Mustafa Hakan Özer ve Mehmet Baykan da konuşma yaparak temeli atılan yapının Konya'ya hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından Gödene Bilgehane, LİMA ve kütüphane binasının temeli dualarla atıldı.

        8 bin 30 metrekare inşaat alanına sahip ve 3 kattan oluşacak bina içerisinde, derslikler, atölyeler, kütüphane, çok amaçlı salon, birçok amaca hizmet eden odalar ve teknik birimler bulunacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İtalya'dan İsrail kararı
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Emekli olacağım"
        "Emekli olacağım"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!

        Benzer Haberler

        Akşehir'de üreticilere yem makinesi dağıtıldı
        Akşehir'de üreticilere yem makinesi dağıtıldı
        Bisküvi kutusunda uyuşturucu ele geçirildi; 1 tutuklama
        Bisküvi kutusunda uyuşturucu ele geçirildi; 1 tutuklama
        Konya'da bisküvi kutusuna uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı
        Konya'da bisküvi kutusuna uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı
        SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki 15'inci yılı kutlandı
        SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki 15'inci yılı kutlandı
        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Konya'da
        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Konya'da
        Konya Büyükşehir'den Gödene'ye Bilgehane, LİMA ve kütüphane binası
        Konya Büyükşehir'den Gödene'ye Bilgehane, LİMA ve kütüphane binası