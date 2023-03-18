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KONYA (AA) - Konya'nın Halkapınar ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından şiir okundu.

Program, şehitlik ziyareti ve kabirlere karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Törene, Kaymakam vekili Nurullah Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Yaltirik, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve görevliler katıldı.

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