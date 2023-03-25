Derebucak'ta ev yangını söndürüldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Gencek Mahallesi'nde İ.G'nin iki katlı müstakil evinin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İ.G, alevleri söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Derebucak Belediyesi itfaiye ekiplerince yangını kısa sürede söndürdü.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa da olay yerine gelerek İ.G'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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