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Cezaevinden gelen hediye depremzede aileyi duygulandırdı

AA

Cezaevinden gelen hediye depremzede aileyi duygulandırdı

KONYA (AA) - HAVVA DEREAĞZI - Kahramanmaraşlı depremzede aile, Adana'da cezaevindeki mahkumların küçük kızları için gönderdiği örgü oyuncaklarla duygulandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra Konya'ya gelen 5 çocuklu Alkoç ailesi, Hadim ilçesinde yapılan Bozkır Barajı'nın sularının altında kalacak Dedemli Mahallesi'nin sakinleri için merkez Meram ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kurulan aynı adlı mahallede yaşamaya başladı.

Sinan Alkoç, Dedemli Mahallesi sakinlerinin hiç oturmadığı evleri depremzede ailelere tahsis etmesinin ardından yapılan röportajda mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Ailenin küçük kızının bu röportajda bazı oyuncaklar istemesi üzerine haberi gören Adana'daki mahkumlar, yaptıkları örgü oyuncakları muhtarlığa gönderdi.

Kargoyu teslim alan Dedemli Mahalle Muhtarı Yunis Özer, hediyeyi aileye ulaştırdı.

Sinan Alkoç, AA muhabirine, muhtarın kendilerine hediyeyi ulaştırmasının ardından çok duygulandıklarını söyledi.

Konya'ya geldikten sonra herkesin kendileri için elinden gelen yardımı yaptığını dile getiren Alkoç, "Köydeki insanlar, yakacak ve giyim gibi konularda da yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Tüm Konya, mahalleliler, mahalle muhtarı ve Dedemli Seyyit Bayram Veli Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Ceviz Bey tarafından ihtiyaçlarımız A'dan Z'ye karşılandı. Henüz hiç kullanmadıkları evleri bile bize açtılar." diye konuştu.

- "Anlatılacak bir duygu değil"

Alkoç, mahkumların hediyesiyle daha da mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir haberde röportajımızı gören Adana'da yatmakta olan mahkum kardeşlerimiz küçük kızımın isteği üzerine el emeği göz nuru örgü at ve bebek gibi hediyeler göndermiş. Hepsinden Allah razı olsun, Allah tez zamanda inşallah kurtarsın. Anlatılacak bir duygu değil, ağlamak istiyorum ama ağlayamıyorum. Bu, insanların birbirine kötü günde elinden geldiğince destek olduğunu gösteren örnek bir davranış. Allah hepsinden razı olsun, işleri rast gitsin."

Kahramanmaraş'ta inşaatların iş güvenlik ağları sektöründe çalıştığını anlatan Alkoç, Konya'da da aynı sektörde çalışmak istediğini ifade etti.

Dedemli Mahalle Muhtarı Yunis Özer de kendisine Adana'daki bir cezaevinden kargo geldiğini öğrenince şaşırdığını belirterek, "Paketin içini açınca mektubu okudum, duygulandım. Depremzede ailemizin haberini izleyen Adana'daki bir mahkum depremzede ailemizin durumundan etkilenmiş, 'El emeği göz nuru biz de bir şeyler yapabiliriz.' diyerek ailenin küçük kızına örgü at ve bebek gibi hediyeler göndermiş. Bana kargoyla gönderilen bu hediyeleri ben de ailemize teslim ettim. Tüm Türkiye adına onlara teşekkür ederim. Allah razı olsun." diye konuştu.

Mahkumların çocuğun oyuncak at istemesinden etkilendikleri belirtilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Bu ufak kızımızın isteği elimizden gelen bir şey olduğu için duyarsız kalamadım. O ufak kızımızın isteğini yaptım. Bu oyuncakları o ufak kızımıza ulaştırmanı, şu aziz mübarek günde o yavrumuzun bir nebze de olsa yüzünün gülmesini istiyoruz. Bizler mahkum abileri olarak o ufak kızımıza kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Onlara sıcak yuvalarınızı açtığınız için sizlere şükranlarımı diliyorum. Bu oyuncaklardan ulaştığında bilgi verirseniz aklımız orada kalmaz. Teşekkür ederim, Allah yar ve yardımcınız olsun."

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