Halkapınar'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Kar ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat

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KONYA (AA) - Halkapınar ilçesinde kar yağışı etkili oldu.



Kar yağışı, yüksek dağ mahallelerinde 20 santimetreye ulaştı.



İlçede, halk kar sevincini, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, gazetecilere, ilçede yol açma ve kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin aralıksız çalışmaları yürüttüğünü belirten Bakkal, "İlçe merkezinde birkaç santimetre olan kar kalınlığı, dağ mahallelerimizden Yassıkaya, Delimahmutu ve Kayasaray mahallelerimizde yer yer 20 santimetreye ulaştı." diye konuştu.

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