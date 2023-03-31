Konya'da erkek cesedi bulundu

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KONYA (AA) - Konya'nın Doğanhisar ilçesinde erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Şıh Mahallesi'nde ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede hayvanlar tarafından parçalandığı değerlendirilen cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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