Depremzedeler iftarda buluştu

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KONYA (AA) - Konya’nın Yalıhüyük ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 11 İlde yaşanan deprem felaketinin ardından memleketlerinden ayrılarak geldikleri Yalıhüyük’e yerleşen afetzedeler iftar sofrasında bir araya geldi.

Yalıhüyük Belediyesinin desteğiyle Millet Bahçesinde verilen iftar yemeğine İlçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı, Belediye Başkan vekili Kemal Demir, Meclis üyeleri, Muhtarlar ve depremzede aileler katıldı.

Yalıhüyük Belediye Başkan Vekili Kemal Demir yemeğe katılan depremzede ailelere yaşadıkları deprem felaketinden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yemeğin ardından katılımcılar depremde hayatını kaybeden aileler için hep birlikte dua etti.



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