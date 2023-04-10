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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

AA

Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

KONYA (AA) - Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü Konya'nın, Yalıhüyük, Hüyük, Halkapınar, Seydişehir ve Yunak ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Yalıhüyük'teki Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Amiri Yusuf İbili’nin çelenk bırakmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Törende konuşma yapan polis memuru Burak Yüksel, "Ülkemizin ve milletimizin esenliği ve huzuru için, yurt içinde ve dışında, gecesini gündüzüne katarak üstün vazife anlayışı içerisinde hizmetini sürdüren Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 178. yıl dönümünü kutlu olsun." dedi

Program sonrası İlçe Emniyet Amiri Yusuf İbili tüm mesai arkadaşı polislerin gününü kutladı.

Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

- Hüyük

Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü Hüyük ilçesinde Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'ndaki çelenk koyma törenine İlçe Kaymakamı Hasan Çimer, Hüyük Belediyesi Yazı işleri Müdürü Kadir Şenönder, İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran, İlçe Emniyet Amiri Dursun Ali Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz ve kurum amirleri katıldı.

- Halkapınar

Halkapınar ilçesinde Hükümet Konağı'ndaki Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başlayan tören programında, İlçe Emniyet Amiri Adem Aydoğdu günün önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Kutlamalar, ilçe emniyet amirliğinde tebriklerin kabulü ile son buldu.

Kutlamalara Halkapınar Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Yaltirik, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

- Seydişehir

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan merasim saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Programda konuşan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Abdulkadir Soykan, Türk Polis Teşkilatı'nın halkın mal ve can güvenliğinin sağlamasının yanı sıra ülkedeki huzur ve güven ortamının tesisinde büyük rol üstlendiğini söyledi.

Törene Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Emniyet müdürü Cevdet Arıcı, Jandarma komutanı Salih Yahya Koca, Siyasi parti ve sivil toplum başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından törene katılan protokol üyeleri, Akyol Mezarlığı'ndaki şehitliğe giderek dua etti.

- Yunak

Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yunak'ta da tören vardı.

Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenen tören, Yunak İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayıp saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Ufuk Başlık, Türk Polis Teşkilatının üzerine düşen vazifeyi sarsılmaz kararlılıkla yerine getirdiğini ifade ederek, aziz milletin huzuru, güvenliği ve sağlığı için gerektiğinde kanını, canını feda etmekten çekinmeyecek cesarete de sahip olduğunu sözlerine ekledi.



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