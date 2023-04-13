Konya'da eski nişanlısının yüzüne kimyasal sıvı atarak yaralayan sanığın yargılanması sürdü

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KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde su saatine bakma bahanesiyle kapıyı açtırdığı eski nişanlısının yüzüne yanıcı kimyasal sıvı atıp kaçan sanığın yargılanmasına devam edildi.



Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sabit T, müşteki Merve K. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Sabit T, önceki savunmalarını tekrar ederek, eklemek istediği yeni bir şey olmadığını dile getirdi.

Sanık avukatı da müvekkilinin olayda öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.

Müşteki Merve K. ise önceki ifadelerini yineleyerek yeni beyanda bulunmadı.

Mahkeme heyeti, sanık Sabit T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, olayda kullanılan yanıcı kimyasal sıvının zarar derecesinin tespitine ilişkin alınacak raporun beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Sabit T, 19 Haziran 2022'de ilçeye bağlı Bardakçı Mahallesi'ndeki evine gittiği eski nişanlısı Merve K'nin üzerine yanıcı kimyasal sıvı atıp kaçmıştı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Merve K, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, Ilgın ilçesinde yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

Sanık Sabit T'nin "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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