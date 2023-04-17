Beyşehir'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrasında geçici olarak deprem bölgesinde görevlendirildi.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar'ır Adıyaman'da görevlendirilmesinin ardından yerine Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer vekalet etmeye başladı.

- Beyşehir-Derebucak kara yolu üzerine Karayolları bakımevi yapılacak

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti İlçe Başkanı Adem Sütçü ile Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ettiklerini belirtti.

Karayolları 3. Bölge Müdürü Serdar Ateş ile Derebucak-Beyşehir arasında yapılması planlanan bölünmüş yol çalışmalarını istişare ettiklerini aktaran Kısa, "Bölge müdürümüz kara yolu üzerine yeni Karayolları bakım evi yapımının da gerçekleşeceğinin müjdesini verdi. Bölge müdürümüze desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

-Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akbıyık kalıcı konut kampanyasına destek istedi

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile iştirakleri tarafından 1 milyar liralık nakdi katkı verilerek başlatılan "İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası"na destek istedi.



Deprem bölgesinde barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılacak kalıcı konutlar için kampanya başlatıldığını ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:



"Sanayicisi, tüccarı, çiftçisi, esnafı, memuru, çalışanı ile 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizi de konut seferberliğine destek olmaya davet ediyoruz. Gün, bir olma, beraber olma, kenetlenme günü. Siz de gelin, kampanyamıza destek olarak ister bir blok, ister bir daire, ister bir tuğla karşılığı bağışta bulunun. Vereceğiniz destekle, depremzedelerin yarınlarına umut olalım. Unutmayalım ki bizler el ele verdiğimizde, aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Kampanya detaylarına www.beysehirtso.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz."

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