Yalıhüyük'ten Hatay'a 22 konteyner gönderildi

KONYA (AA) - Yalıhüyük Kaymakamlığı, belediye, muhtarlar ve sivil toplum örgütleri organizasyonunda vatandaşlar tarafından yaptırılan 22 konteyner Belediye Başkanı Hasan Koçer nezaretinde Hatay'a gönderildi.

Koçer, konteynerlerin ardından iç donanıp için de kamyonların yola çıkacağını ifade ederek, "Başta Kaymakamımız İbrahim Yazıcı olmak üzere belediyemiz, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve yardımsever hemşerilerimizin katkıları ile 22 adet katlanabilir konteyneri deprem bölgesi Hatay’a götürüyoruz. Ayrıca konteyner içinin donanımları yatak, battaniye, ısıtıcı, buzdolabı temini yaptık. Hemşerilerime bu gayretli çalışmaları ve yardımseverlikleri için ayrıca teşekkür ederim." dedi.



Konteynerlerin kurulumunun Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen bölgede hemen yapılacağını belirten Koçer, konteynerlerin bayramdan sonra teslim edileceğini söyledi.





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