Konya'da iki otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hıdır Avcı yönetimindeki 35 HE 4139 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Gürbüz'ün kullandığı 42 CCJ 33 plakalı otomobil, Konya - Karaman kara yolunun 50'nci kilometresindeki Güneysınır kavşağında çarpıştı.



Kazada sürücülerle Asiye, Ali Osman ve Mariye Gürbüz yaralandı.

Güneysınır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Gürbüz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gürbüz'ün cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

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