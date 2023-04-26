Konya'da köy yaşam merkezleri faaliyetlerine devam ediyor

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KONYA (AA) - Konya genelinde 42 Köy Yaşam Merkezi, mahalle sakinlerine, öğrenciler ile velilere eğitim hizmeti vermeye devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" kapsamında çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Merkezlerde düzenlenen kurslarla ilgili şunlar kaydedildi:



"Cihanbeyli Karabağ Köy Yaşam Merkezinde yetişkinlere yönelik dikiş nakış ve Kur'an-ı Kerim okuma faaliyetleri düzenleniyor. Çeltik Adakasım Köy Yaşam Merkezinde köy halkıyla öğrenciler bir araya getirilerek akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi. Doğanhisar Çınaroba Köy Yaşam Merkezinde ise öğrencilerin fiziksel koordinasyonlarını geliştirecek sportif faaliyetlerin düzenlenmesine devam ediliyor."

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