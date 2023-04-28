Aracını sıkıştırdığı husumetlisinin ölümüne neden olan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

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KONYA (AA) - Konya'da aracıyla seyir halindeyken otomobilini sıkıştırdığı husumetlisinin ölümüne, eşi ve 3 çocuğunun da yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

- Olay

Derbent ilçesinde Bünyamin Öz (38) idaresindeki 42 AAD 039 plakalı otomobil, 30 Mayıs 2022'de Değiş Mahallesi'nde, iddiaya göre sanık Mustafa K. (51) idaresindeki otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak devrilmişti.

Öz, kaza yerinde hayatını kaybetmiş, araçtaki eşi Emine Öz (37) ile 3 çocuğu yaralanmıştı.

Kazanın, hayatını kaybeden Öz'ün seyir halindeyken cep telefonundan sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada meydana geldiği ortaya çıkmıştı.

Mustafa K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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